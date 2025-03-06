Bakan ve Komutanlardan CHP Lideri Özel'e Peş Peşe Dava

MSB, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ayrı ayrı manevi tazminat davaları açıldığını duyurdu. Açıklamada, "Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır” denildi. Teğmenlerin TSK'dan ihracına sert tepki gösteren Özel, MSB ve iki generali hedef almıştı. Özel'in bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biliriz" sözleriyle karşılanmıştı.

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Bakan ve Komutanlardan CHP Lideri Özel'e Peş Peşe Dava

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında manevi tazminat davası açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Özel’in partisinin bir grup toplantısında yaptığı konuşmada MSB’yi ve iki generali hedef aldığı sözleri nedeniyle ayrı ayrı manevi tazminat davaları açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır” denildi.

Bakan ve Komutanlardan CHP Lideri Özel'e Peş Peşe Dava - Resim : 1

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA ERDOĞAN'DAN SERT YANIT GELMİŞTİ

CHP lideri Özel, partisinin bir grup toplantısında teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine ilişkin “O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum" ifadelerini kullanmış ve "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum: Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” demişti.

Bakan ve Komutanlardan CHP Lideri Özel'e Peş Peşe Dava - Resim : 2

Özel’in bu açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında söz konusu açıklamaya çok sert tepki göstermiş ve "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" demişti.

Erdoğan açıklamasının devamında “Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir, haddini bileceksin. Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut her noktada bunlara davayı açacağız” diye konuşmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel MSB Recep Tayyip Erdoğan CHP AKP
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