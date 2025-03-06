Bakanlık Uyardı, Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, vatandaşların ‘Evlilik Kredisi’ dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları ve resmi siteler dışında herhangi bir site üzerinden başvuru alınmadığı belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine karşın vatandaşlara uyarılarda bulundu.
DOLANDIRICILARA DİKKAT
Bakanlık, “Evlilik Kredisi” adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğuna yönelik girişimlerin tespit edildiğini belirterek, kendileri tarafından belirlenen linkler dışındaki linkler üzerinden herhangi bir başvuru yapılmaması gerektiğini ifade etti.
'BAŞVURU SÜRECİNDE ÖDEME TALEP EDİLMİYOR'
Açıklamada, evlilik kredisi sürecinde veya kredi ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmediği bilgisi de yer alırken, vatandaşların kişisel bilgilerini dolandırıcılık amacıyla kurulan sitelerle paylaşılmaması istendi.
Açıklamanın devamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuk süreç başlatıldığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.
❗️Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 6, 2025
⚠️ Son günlerde “Evlilik Kredisi” ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.
⚠️ Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır!… pic.twitter.com/3xKOSonKZ3