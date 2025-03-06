Bakanlık Uyardı, Evlilik Kredisi Dolandırıcılığına Dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine karşın vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Bakanlık, “Evlilik Kredisi” adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğuna yönelik girişimlerin tespit edildiğini belirterek, kendileri tarafından belirlenen linkler dışındaki linkler üzerinden herhangi bir başvuru yapılmaması gerektiğini ifade etti.

'BAŞVURU SÜRECİNDE ÖDEME TALEP EDİLMİYOR'

Açıklamada, evlilik kredisi sürecinde veya kredi ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmediği bilgisi de yer alırken, vatandaşların kişisel bilgilerini dolandırıcılık amacıyla kurulan sitelerle paylaşılmaması istendi.

Açıklamanın devamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuk süreç başlatıldığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.