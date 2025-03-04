Beyoğlu Belediye Meclisi'nde AKP'li Üyeden Skandal Sözler! Belediye Başkanı İnan Güney Homofobiye İzin Vermedi

Beyoğlu Belediyesi'nin dün gerçekleştirdiği meclis toplantısına AKP'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş'un homofobik ifadeleri damga vurdu. Beyoğlu Belediyesi'nin iş birliği yaptığı Kadın Zamanı Derneği'ni hedef alan Bozkuş, derneğin 'LGBT propagandası yaptığını' ve 'terör örgütleriyle iltisaklı kişilerle faaliyet yürüttüğünü' iddia etti.

'SENİN PSİKOLOJİN BOZULMUŞ'

Bozkuş'un bu sözlerine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den tepki geldi. İddiaların asılsız olduğunu belirten Güney, "Kreşlerde bir tane LGBT bayrağı gösterir misin? Senin psikolojin bozulmuş. Bu ucuz siyaseti bırak. Genç adamsın, yarın utanacaksın. Tetikçilik yapma, siyaset yap" dedi.

Güney, Bozkuş’un geçmişine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Önce para yatırıyorsun, sonra çürük raporu alıyorsun. Askerlik yapmamak için bütün tuşlara basıyorsun. Sonra şerefli şekilde askerlik yapmış insanları yaftalıyorsun" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi