Dünya Günlerdir Trans Vekilin Haykırışını Konuşuyor! 'Artık Bizi Rahat Bırakın, Hiç Utanmıyor musunuz?'

Dünyada aşırı sağın yükselişi azınlık haklarına büyük tehdit oluştururken, nefret suçlarının da artmasına neden oluyor. İspanya'nın son yıllarda güçlenen aşırı sağ çizgisindeki partisi VOX da özellikle göçmenlere ve LGBTİ+ bireylere olan saldırgan ve hedef gösteren açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bu nefret söylemlerinin giderek normalleştirilmesine ve toplumda yayılmasına karşı İspanyol Parlamentosu'nda yapılan bir konuşma günlerdir dünya gündeminden düşmüyor.

Ülkenin ilk açık kimlikli trans milletvekili olan LGBTİ+ aktivisti Carla Antonelli, trans bireylere yaşatılan sistematik şiddet ve ayrımcılığa karşı yaptığı konuşmayla sosyal medyada viral oldu. Antonelli, transların görünürlüğünün yok edilip toplumun dışına itilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, sağcı politikacıların nefret dolu uygulamalarına karşı mücadele mesajı verdi.

'ARTIK BİZİ RAHAT BIRAKIN'

Herkesin trans bireylerin yaşamını tartışma konusu haline getirdiğini vurgulayan milletvekili, "Herkes bizimle ilgili bir fikir sahibi olmak zorunda değil. Sürekli sorgulanmak istemiyoruz. Transsak, ne oluyor? Orgazm oluyor muyuz, mutlu oluyor muyuz, ameliyat oluyor muyuz? Tanrı aşkına bizi rahat bırakın artık!" diye konuştu.

'HİÇ Mİ UTANMIYOR MUSUNUZ?'

Antonelli, VOX Partisi tarafından devamlı sözlü saldırıya uğramalarına isyan ederek, "Bugün yine buraya bizi küçük düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya geldiniz. Tarih boyunca zulme uğramış ve sonunda başını kaldırmaya çalışan insanları silmeye çalışmaktan hiç mi utanmıyorsunuz? Ben babam öldüğünde cenazesine bile çağrılmadım. Siz bizim yeniden toplumun dışına itilmemizi istiyorsunuz ama biz tekrar oraya dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Antonelli'nin parlamento konuşması hala sosyal medyada yankılarını sürdürürken, dünyanın dört bir yanından LGBTİ+ bireyler başta olmak üzere sayısız destek açıklaması geliyor. İspanyol milletvekili, baskı altındaki milyonlarca trans bireye cesaret verdiği için çok sayıda teşekkür mesajı alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi