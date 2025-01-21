Trump İlk Günden LGBTİ'lere Savaş Açtı! Ülkeyi Ayağa Kaldıran Kararname

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimleri rakibi Kamala Harris'e karşı kazanarak ülkenin 47. başkanı olan Donald Trump, dün akşam gerçekleşen yemin töreninin ardından göreve başladı. Başkanlığının ilk gününde 100 kadar kararname imzalayan ve ülkede köklü değişikliklere giden Trump, son olarak ülkedeki cinsiyet tanımını belirleyen bir kararname de imzaladı.

'KADINLAR AŞIRILIKÇI CİNSİYETTEN KORUNMALI'

Seçim kampanyası boyunca LGBTİ+ bireylere nefret söylemlerinde bulunan ancak yine de onlardan oy talep eden Trump'ın imzaladığı kararnamede, "ABD'nin kadın ve erkek" olmak üzere yalnızca iki cinsiyeti tanıyacağı" ve "kadınların aşırılıkçı cinsiyet ideolojisinden korunması ve biyolojik gerçeğin ilk haline getirilmesinin hedeflendiği" ifadeleri yer aldı.

'KAZANIMLARIMIZI ELİMİZDEN ALIYOR'

Kararnamede, federal hükümetin "toplumsal cinsiyet (gender)" ifadesi yerine "biyolojik cinsiyet (sex)" kelimesini kullanmasının amaçlandığı, pasaport, vize gibi resmi evraklarda cinsiyetin "doğru belirtilmesi gerektiği" belirtildi.

Kararnameye sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Birçok ABD vatandaşı, bunun LGBTİ+ bireylerin şimdiye dek elde ettikleri kazanımları kaybetmelerine yol açacak bir adım olduğunu vurguladı. Trump'ın "geleneksel" adı altında "tek tip" bir toplum yaratmayı amaçladığı belirtildi.

BIDEN'IN POLİTİKASINI İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de ABD vatandaşlarının pasaportlarında cinsiyet kısmında "X" ifadesinin kullanılabilmesine ilişkin karar almıştı.

Kaynak: AA