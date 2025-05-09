Bakan Kurum’dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı: 'Gelin Deprem Kabuslarımıza Son Verelim'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Projesi ile evleri yenilenen Temel çiftinin evini paylaşarak, kentsel dönüşüm için seslendi.

Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı sona erdi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4'üncü etap çalışmaları kapsamında da 743 konut ve 37 iş yerinin inşası devam ederken, bölgede 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildiği bildirildi.

'DEPREM KABUSLARIMIZA SON VERELİM'

Sosyal medya hesabından ‘Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim’ diyerek seslenen Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi: Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim.

Kenan ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti.



Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor.



Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim. #İlkAdımSizdenYarısıBizden pic.twitter.com/diblzECNKh — Murat KURUM (@murat_kurum) May 9, 2025

'ŞİMDİ KAFAMIZ RAHAT'

Öte yandan evleri yenilenen Temel çifti şunları söyledi: Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik. 6.2'lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı; şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah'ın izniyle.