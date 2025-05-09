Ekrem İmamoğlu’ndan Sonra Bir Belediye Başkanı’na Daha Erişim Engeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı X’e erişim engeli getirilmesinin ardından Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in X hesabına da erişim engeli getirildi.

'BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ'

Övünç Demir, hesabına getirilen erişim engeline şu ifadelerle tepki gösterdi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek amacıyla profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim. Bunun hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı.

Bu, yalnızca bir sosyal medya kısıtlaması değildir; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.

Buradan açıkça ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı, doğruyu savunmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya, yıldırılmaya çalışılan her ses, daha gür çıkacaktır. İrade milletindir.

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabına erişim engeli getirilmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle erişim engeli getirildiğini belirtmişti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise "suç işlemeye tahrik" suçunu oluşturacak paylaşımlar yapıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: ANKA