CHP’li Gürer’den İthal Gıda Ürünleri Denetim Uyarısı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında ithal gıda ürünlerine yönelik denetim eksikliklerine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği sorulara gelen yanıtları kamuoyuyla paylaşan Gürer, özellikle halk sağlığını tehdit eden katkı maddeleri ve gıda güvenliği konularında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Gürer, Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin pestisit ve aflatoksin kalıntıları nedeniyle sıklıkla geri çevrildiğine, ancak ithal edilen gıdalarda aynı hassasiyetin gösterilmediğini vurguladı.

'TÜRKİYE'YE GELEN ÜRÜNLER GEÇ DENETLENİYOR'

Özellikle patates tohumu gibi ürünlerde geri iadelerin yeni yeni görülmeye başlandığını aktaran Gürer, bu durumun tüketici sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.. Yüksek fiyatlı ürün gruplarında da benzer sorunların yaşandığını söyleyen Gürer, ceviz ve badem ithalatında denetimlerin yetersiz kaldığını aktardı. Gürer, “Cevizde, bademde başta olmak üzere farklı ülkeler iade işlemleri uyguladığı halde Türkiye’ye gelen tüm ürünler geç olarak denetleniyor" dedi.

Yakın zamanda yaşanan don olaylarının yerli üretimi olumsuz etkileyeceğini ve ithalatı daha da artıracağını belirten Gürer, yetkililere şu çağrıda bulundu: Son dönemde yaşanan don olaylarının yerli üretimi sekteye uğratabileceğini ve ithalatın artmasına neden olabileceğini ifade eden Gürer, yetkililere ithal ürünlerin en azından etkin bir şekilde denetlenmesi çağrısında bulundu.