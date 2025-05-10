Ünlü Şarkıcı Bedük'ten Şoke Eden 'İmamoğlu' Fotoğrafı! Gören Yorum Yapmadan Duramadı

‘Gel Aşka’, ‘Halkalı Şeker’, ‘Missing’, ‘Hayvan’, ‘Ankara'nın Delisi’, ‘Kapılar’, ‘Kopsun Kıyamet’, ‘Sallan’ gibi şarkılarıyla bilinen ‘Bedük’ olarak tanınan ünlü şarkıcı Serhat Bedük uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu.

FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımlarla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini sürdüren Bedük’ten bir destek daha geldi.

X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için profil resimlerine ‘İmamoğlu’ shoplu fotoğraflar koyan isimlere Bedük de dahil oldu.

Ünlü şarkıcı, X hesabındaki resmini Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafıyla birleştirerek değiştirdi. Bedük yeni profil fotoğrafını ‘Ya hep beraber ya hiç birimiz’ notunu düşerek paylaştı.

DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Paylaşımlarına devam eden Bedük, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanacağı hesabı için de çağrı yaptı. Bedük ‘Başkan’ın tweetlerini görebilen ss alıp paylaşsın da herkes okuyabilsin derim’ dedi.

Bedük’ün yeni fotoğrafına ‘Oy ver kendini’, ‘Helal olsun sana’, ‘Kaldır kolları iktidar olalım’ gibi yorumlar yapıldı.