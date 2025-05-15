İzmir'deki 'Öldüren Kumpir' Davasında Rapor Ortaya Çıktı! Rus Salatası, Haydari, Mısırda Skandal Gerçek

İzmir Buca'da kumpir yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İşletme sahibi Neslihan D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "bozulmuş gıda ticareti" suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Neslihan D.'nin "Ben ve ailem de yedik, bir şey olmadı" savunması tepki çekti.

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İzmir'deki 'Öldüren Kumpir' Davasında Rapor Ortaya Çıktı! Rus Salatası, Haydari, Mısırda Skandal Gerçek

İzmir’in Buca ilçesi Efeler Mahallesi’nde 28 Aralık 2024’te meydana gelen olayda, Servet Polat (60), kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek, bir işletmede kumpir yedi. Yemek sonrası kusma ve ishal şikayetleriyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran aileden Servet Polat, 30 Aralık’ta saat 04.00’te evinde hayatını kaybetti. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Toplamda 20 yıla kadar hapisle yargılanacak olan Neslihan D.’nin iddianamesi İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Neslihan D.’nin mahkemede verdiği ifade ise tepkilere neden oldu. İşletmesini 7 yıldır işlettiğini belirten Neslihan D., “28 Aralık’ta yaptığımız kumpirlerden ben ve ailem de yedik, hiçbir rahatsızlık yaşamadık. Bu kişiler neden zehirlendi bilmiyorum. Numunelerde Salmonella bakterisi tespit edildi, ancak bunun nasıl olduğunu anlamadım. Şikayetleri duyunca işletmeyi kendi isteğimle iki haftalığına kapattım” dedi.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün 6 Ocak 2025 tarihli muayene ve analiz raporu da soruşturma dosyasına girdi. Rapora göre kumpirin içindeki rus salatası, haydari ve mısırda ölümcül Salmonella bakterisi tespit edildiği öğrenildi.

'Öldüren Kumpir' Skandalında İstenen Ceza Belli! Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Ele Vermişti'Öldüren Kumpir' Skandalında İstenen Ceza Belli! Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Ele VermiştiGüncel

Kaynak: Sabah

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