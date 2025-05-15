Ümraniye'de Yangın: Dükkanı Küle Döndü, Gözyaşlarını Tutamadı

Ümraniye’de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan ucuzluk pazarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın haberini alarak olay yerine gelen iş yeri sahibi, dükkanının alevler içinde kaldığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Ümraniye'de Yangın: Dükkanı Küle Döndü, Gözyaşlarını Tutamadı

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde başlayan bir yangın, bir esnafın yıllarını biriktirdiği emeğini birkaç dakika içinde küle çevirdi.

Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki beş katlı bir binanın giriş katında faaliyet gösteren ucuzluk pazarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm dükkanı sararken, dış cephe üzerinden binanın üst katlarına ve çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin korkuyla izlediği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yoğun çabayla kontrol altına alınan yangın, can kaybı yaşanmadan söndürüldü.

Ümraniye'de Yangın: Dükkanı Küle Döndü, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 1

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın haberiyle olay yerine koşan iş yeri sahibi, dükkanının yanışını gözyaşları içinde izledi. Gözyaşlarına boğulan esnafı, çevredeki vatandaşlar sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatılırken, esnaf ve mahalle halkı olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

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Kaynak: İHA

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