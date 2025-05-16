Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Ayağa Kalkıp Öyle Bir Şey İstedi ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cevabı Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’ne katıldı. Tören sırasında konuşma yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı.

Hakkari’den gelen bir katılımcı, oturduğu yerden kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi ve “Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor” dedi. Bu talebe Cumhurbaşkanı Erdoğan, esprili bir şekilde yanıt verdi:

“Türkiye’de şu anda Yüksekovaların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi ‘Biz de il olmamız lazım’ diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip.”

Erdoğan’ın bu cevabı salonda gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi