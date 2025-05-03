Türkü Gerçeğe Dönüştü... Çarşamba'yı Sel Aldı! Samsun En Çok Yağış Alan İl Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte metrekareye 54,1 kilogram yağış düşerek en fazla yağış alan il Samsun oldu. 2 Mayıs öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, sahil ve merkez bölgelerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise dolu şeklinde etkili oldu.

ÇARŞAMBA İLÇESİ BİRİNCİ

'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsü gerçek oldu. 2 Mayıs saat 06.00 ile 3 Mayıs saat 06.00 arasında Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Samsun'un Çarşamba ilçesi olarak kaydedildi.

EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İLLER

Çakmak Barajı'nın bulunduğu bölgede metrekareye 54,1 kilogram yağış düşerken, Samsun'u Amasya, Muğla, Çankırı ve Ankara izledi.

MGM'nin tahminlerine göre Samsun'daki yağışlar bugün de aralıklarla devam edecek. Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının 8 derece artması ve güneşli havaların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA