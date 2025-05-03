Manavgat’ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Manavgat’ta seyir halindeki motosikletin akaryakıt istasyonuna dönen hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manavgat-Alanya D-400 karayolunda, Aşağı Işıklar Mahallesi sınırlarında trafik kazası meydana geldi. Hüseyin M.’nin kullandığı 07 AUN 224 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonuna girmekte olan Hatice Ö.’nün kullandığı 06 FL 5543 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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