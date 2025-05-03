Hakkari'de İşçileri Taşıyan Minibüs Dereye Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Cevizli mezrası mevkisinde, işçileri taşıyan bir minibüs dereye yuvarlandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında, Ezber Pertev’in (38) kullandığı 30 AAD 036 plakalı servis minibüsünün kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüste bulunan Necdet Özşahin (47) ve Levent Safalı (45) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ezber Pertev ile Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA