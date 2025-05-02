Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 30,25 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde bir şahsa ait ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 30,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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