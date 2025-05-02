Ardahan'da Hırsızlık Yapan Kişi Tutuklandı
Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 adet 9 mm fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA