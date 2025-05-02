Hatay'da 450 Kaçak Tabanca ve Uyuşturucu Yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da 450 Kaçak Tabanca ve Uyuşturucu Yakalandı

Hatay İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekiplerce Nisan ayında toplamda 67 şüpheli şahsın yapılan ev, üst ve araç aramasında 9 bin 350 adet captagon, bin 584 kilogram kubar esrar, 2 kilo 450 gram reçine esrar, 270 gram metamfetamin, 550 kilogram tütün, 99 bin 314 adet makaron, 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca, 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

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