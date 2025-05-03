Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç kesimlerinde; Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas’ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr ise batı bölgelerde kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlü rüzgârların zaman zaman saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi. Özellikle Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde ani ve yoğun yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi