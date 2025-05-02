Ankara'dan Sonra Bir İlde Daha Sel Felaketi! Tren Seferleri Durdu, Evler Göle Döndü... Nehirlerden Çamur Aktı

Kırıkkale'yi vuran sağanak yağış, Merkez ve Yahşihan ilçelerinde sele neden oldu. Yahşihan ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yolun demiryolu hattına çökmesi sebebiyle tren seferleri geçici olarak durdurulurken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

Hacıbalı köyünden geçen derenin taşmasıyla da Kırıkkale-Ankara karayolu su altında kaldı. Karayolu, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak ise sel sonrasında kahverengiye büründü.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Taşkın nedeniyle nehir kıyısındaki bazı bağ evleri de sular altında kaldı, geniş tarım arazilerinde de hasar oluştu.

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirirken, selin etkili olduğu bölgelerde su tahliye çalışmaları başlatıldı.

'BÜYÜK BİR AFET MEYDANA GELDİ'

Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol, yaşananları şöyle anlattı: Şiddetli bir yağış vardı. Meteoroloji bizlere bildirmişti. Dolu ile karışık yağdı. Büyük bir afet meydana geldi. Menfez, gelen yağışı kaldıramadı. Ondan dolayı da karayoluna taştı. Kısa süreli de olsa akım durdu. Jandarma ve polis ekipleri, kontrollü bir şekilde yolun açılmasını sağladı.

'CAN KAYBIMIZ YOK'

Yahşihan ilçesinde yaşayan Ali Türkyılmaz ise ‘Yağmur birden bastırdı. Çocukluğumda olan bir şeydi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 40-50 sene öncesindeki afet gibiydi. Can kaybımız yok, çok şükür’ dedi.

Kaynak: İHA