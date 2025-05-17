Ankara'da Dehşete Düşüren Olay! Eğlence Mekanında Sahneye Çıkıp Kendini Öldürdü

Ankara’da bir eğlence mekanında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Elinde silahla sahneye çıkan bir kişi, tartıştığı kadını önce itip ardından tekme attıktan sonra intihar etti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 36 yaşındaki M.Ç., eğlence mekanından daha önce tanıştığı ve aynı mekanda çalışan bir kadınla yaşadığı tartışmanın ardından elindeki tabancayla sahneye çıktı.

SAHNEDE İNTİHAR ETTİ

Kadını önce itip ardından tekme atan M.Ç., kendisini engellemeye çalışanlara rağmen silahı başına dayayıp ateşledi. Olay yerinde hayatını kaybeden M.Ç.’nin intihar anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından mekânda büyük panik yaşanırken, polis ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA