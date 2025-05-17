İstanbul Havalimanı’nda Sıra Dışı Olay! 3 Kadının Genital Bölgesinden 6 Kilo Altın Çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yapılan denetimler sırasında, Özbekistan uyruklu üç kadının üzerlerinde toplamda 6 kilo 28 gram altın bulundu. Altınların, şüphelilerin genital bölgelerine saklandığı tespit edildi.

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Olay, 25 Nisan günü saat 21.30 sularında, Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama bölümünde yaşandı. Havalimanında ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Çimkent’ten gelen Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli üç kadın yolcu şüpheli davranışları nedeniyle durduruldu.

X-RAY'DEN GEÇEMEDİLER

İlk etapta bagajlarında yapılan aramada herhangi bir yasa dışı unsurla karşılaşılmadı. Ancak X-ray taramasında, vücutlarının bel kısmında yoğunluk fark edilmesi üzerine durum savcılığa bildirildi.

İstanbul Havalimanı’nda Sıra Dışı Olay! 3 Kadının Genital Bölgesinden 6 Kilo Altın Çıktı - Resim : 1

GENİTAL BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLDİ

Savcılık talimatıyla şüpheliler, röntgen çekimi amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan görüntüleme sonucunda, genital bölgelerinde yabancı cisimler tespit edildi.

TOPLAM 6 KİLO 28 GRAM

Kadın polislerin nezaretinde yapılan detaylı kontrollerde, söz konusu bölgelerden farklı boyutlarda toplam 120 parça altın çıkarıldı. Elde edilen altınların toplam ağırlığının 6 kilo 28 gram olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı’nda Sıra Dışı Olay! 3 Kadının Genital Bölgesinden 6 Kilo Altın Çıktı - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda Sıra Dışı Olay! 3 Kadının Genital Bölgesinden 6 Kilo Altın Çıktı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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