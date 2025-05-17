Fethiye’de Suç Çetesine Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Muğla Fethiye’de yağma, yaralama, fuhuşa teşvik ve uyuşturucu suçlarına karışan 11 şüpheli yakalandı; 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Fethiye’de Suç Çetesine Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, organize suçlara karşı yürütülen mücadele kapsamında önemli bir operasyon düzenlendi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, kasten yaralama, fuhuşa teşvik ve aracılık etme, mala zarar verme ile uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlara karışan şahıslara yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 2’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Bu kişiler, sınır dışı işlemleri için Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Gözaltındaki şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye polisi, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç odaklarına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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