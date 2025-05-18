Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Bakan Ersoy Açıkladı!

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, herkesin merak ettiği 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?' sorusunu da yanıtladı. Bakan Ersoy ‘Biz her zaman isteriz, turizm sektörün de istediği bu. Ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz’ dedi.

2021'DE 2 BİN SANATÇI

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri için yapılan şehir seçimlerinde nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli ve bölgesel çeşitliliğin temel kriterler olduğunu ifade ederek ‘2021 yılında Beyoğlu’nda, 80 farklı mekânda 2 binden fazla sanatçımızın katılımıyla 380’nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik’ dedi.

Bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekânda düzenlenecek 6 bin 800’ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını ifade eden Bakan Ersoy

Hakkari’nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü de duyurdu.

'TEK KARAR VERİCİ BİZ DEĞİLİZ'

Festivaller dışında, turizmcilerin heyecanla beklediği Kurban Bayramı tatiline ilişkin de konuşan Bakan Ersoy tatilin 9 gün olup olmayacağına ilişkinde bir değerlendirmede bulundu.

Turizm sektörünün istediğinin de tatilin 9 gün olması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy ‘‘Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi