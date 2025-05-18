'Beyaz Cennet'te 'Kırmızı' Alarm! Yeni Kriz Kapıda, 16 Otelin Ruhsatı İptal Edildi

‘Beyaz cennet’ olarak adlandırılan Uludağ’da kayan sezonunu tehlikeye atacak yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Grand Kartal Otel’den çıkan yangın faciasının ardından mercek altına alınan otellerde incelemeler sürerken 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da da yakın markaja alındı.

YANGIN HAZIRLIKLARI EKSİK

Yapılan denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.

16 OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Uludağ'da bulunan 20 otelden 16'sının çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi, turizm işletme belgeleri ise bakanlık tarafından iptal edildi. Otellerin verilen süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı öğrenildi.

İşletme sahipleri ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Kararı değerlendiren Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, kayak sezonunda otellerin açılamayacağını belirtti.

Kaynak: DHA