Kilo Verme İlaçlarını Bırakanlar Eski Kilosuna Dönüyor

Oxford Üniversitesi'de yapılan araştırma kilo verme ilaçlarıyla ilgili önemli bir detayı ortaya koydu. İlaçları bırakan kişilerin, yeniden eski kilolarına döndüğü belirtildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Kilo Verme İlaçlarını Bırakanlar Eski Kilosuna Dönüyor

Dünyada birçok insanın başı fazla kilolarıyla dertteyken, kilo vermek için birçok yöntem deneniyor. Bunların arasında zayıflama ilaçları da yer alıyor. Ancak araştırmalar, zayıflama ilaçlarıyla ilgili çok önemli detayları ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan eski ve yeni GLP-1 zayıflama ilaçları üzerine 11 çalışmanın analizinde hastaların zayıflama iğneleriyle 8 kilo verebildiklerini ancak, iğnelerin bırakılmasının ardından yeniden eski kilolarına döndükleri belirtildi.

Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan çalışma, Wegovy ve Mounjaro gibi daha yeni, daha yüksek dozlu kilo verme ilaçları kullananların bile tedaviyi bıraktıktan sonra kilo aldığını ortaya çıkardı.

Kilo Verme İlaçlarını Bırakanlar Eski Kilosuna Dönüyor - Resim : 1

Araştırmada yeni tip zayıflama iğnelerini kullananların, eski iğneleri kullananlara göre iki kat daha fazla kilo (16) verdiklerini ancak, hastaların bir yıl içinde 9,6 kilogram aldığı, 20 ayı aşkın sürelerde toplam verdikleri kilonun tamamını geri alabilecekleri kaydedildi.

Oxford Üniversitesi’nde Diyet ve Toplum Sağlığı Profesörü Susan Jebb, konuya ilişkin açıklamasında "Bu ilaçlar kilo vermenize yardımcı olmakta çok etkili, ancak bunları bıraktığınızda, kilo alımı diyetleri (bıraktıktan sonra) olduğundan çok daha hızlı oluyor" ifadelerini kullandı.

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