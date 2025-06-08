İstanbul Esenyurt'ta Öğrenci Yurdunda Yangın!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki kulübede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kulübe kısa sürede alev topuna döndü, korkutan alevler tamamen söndürüldü.

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Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan bir kulübede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yurtta paniğe neden olurken kulübe alevler içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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