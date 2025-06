İstanbul'da Kan Donduran Olay! İş İnsanını Öldürüp Kurban Eti Olarak Dağıttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 2002 yılında yaşanan korkunç bir olayın detaylarını, cinayeti çözen emekli polis memuru Mustafa Bayram Habertürk'e anlattı. Bayram'ın anlatımına göre; o dönem Kurban Bayramı'nda Afgan kiracısının kapısını çalan ev sahibi, kiracısını elindeki poşetle "Kurban kestik. Dana eti" derken buldu. Ev sahibi aldığı eti yemeğe koyup yerken, onun insan eti olduğunu bilmiyordu.

Kurban Bayramı'ndan iki gün sonra Zeytinburnu Merkez Karakolu'na giden Afganistan uyruklu bir şahıs, iş insanı yeğeninin 2 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Dosya cinayet masasının deneyimli dedektiflerinden Mustafa Bayram’a verildi. Bayram, "Adamın cep telefonu kapandıktan sonra makineye başka bir SIM kartı takıldığını tespit ettik. Bu cep telefonunu kullanan kişi de bir kadın çıktı. Ve tam 15 gün bu telefonu kullanmıştı" diye anlattı.

'DUVARDAKİ LEKELERDEN TESPİT EDİLDİ'

Kadının bağlantılı olduğu birkaç Afgan ve İranlı tespit edilince bu kişilerin Zeytinburnu'nda oturduğu anlaşıldı. Bayram, yaşananlarla ilgili "Kadının bağlantılarından Afgan olan isimlere ulaştık. Kadın ortalarda yoktu. Ama kadının bağlantısı olduğu bir kişiyi tespit ettik. Biz iş insanının en son Zeytinburnu'nda gittiği bir adresten sonra bir daha kendisine ulaşılmadığını biliyorduk. Bu bağlamda, Afgan birini de tespit edince, bunlar üzerinde yoğunlaştık" dedi.

Bunun ardından söz konusu eve gidip olay yerini inceleyen ekipler, badana yapılan duvardaki izleri incelemeye aldı. Afganların komşuları da verdiği ifadede "Evet bize kurban kestik dana eti dedi. Bize et getirdiler" dedi. Kan lekelerinin kayıp iş insanına ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Halil B. ile ev arkadaşları Mehmet C. ve Cora Ç. gözaltına alındı. Sanıklar, parası için öldürdükleri iş insanını parçalara ayırıp, etini komşulara kurban eti diye dağıttıklarını itiraf etti. İddianamede sanıklar hakkında, "canavarca bir his zevki ile adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

'ETİN TADI GÜZELDİ'

İlk duruşma şoke eden ifadelere tanık olundu. Mahkemede ev sahipleri tanık olarak dinlendi. Tanık çift, "Bize dana eti diye getirdiler. Kemikleri biraz büyüktü. Tadı güzeldi ama. Hala inanamıyorum" dediler. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, "Canavarca bir his zevki ile adam öldürme" suçlamalarıyla yargılanan 3 şüpheliden 2’sini ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

