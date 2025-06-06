İstanbul'da Akılalmaz Olay: Kurban Kanı Evleri Bastı! 'Cinayet İşlendi Sandım' Tepkisi

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Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki beş katlı bir apartmanın zemin altı katındaki iki daire, kanalizasyondan taşan kanlı suyla doldu. Bayram sabahı yaşanan olayda, bahçedeki su giderinden ve dairelerin tuvaletinden yükselen kanlı su, içerideki eşyaları kullanılmaz hale getirdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ekipleri, sokakta bulunan ana kanalizasyon hattının tıkandığını belirledi. Yapılan çalışmayla tıkanıklık giderildi, ancak geride maddi zarar ve öfke kaldı.

Olayın kaçak kurban kesimi sonucu oluşan atıkların kanalizasyona karışmasıyla yaşandığı ortaya çıktı.

'HER YER KANDI'

Yeni evli olduğunu ve eşinin hamile olduğunu belirten daire sakini Hasan Kurban, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Sabah tuvalete gittiğimde her taraf kana bulanmıştı. Annemin yanına gitmeyi planlıyorduk ama mümkün olmadı. Sabah saat 09.00'dan bu yana temizlikle uğraşıyoruz. Tuvaletten lağım gibi kan aktı. İSKİ ancak birkaç saat sonra geldi. Bütün eşyalarımızı çöpe attık."

'CİNAYET SANDIM'

Bir diğer mağdur, Burhan Karaman ise zararın boyutunu şöyle ifade etti:

"Şu anki zararım en az 150 bin lira. Halılar, havlular, yataklar… Hepsini atmak zorunda kaldım. Sabah o manzarayı görünce tedirgin oldum; bir cinayet mi işlendi diye düşündüm. Kurban kesmişler."

Kaynak: DHA