Antalya’da 17 Yıl Sonra Çözülen Cinayet: İki Sanığa Ömür Boyu Hapis

Antalya’da 2006’da kaybolan Ayhan Ağgedik’in öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sanıklarından ikisi ömür boyu, biri 20 yıl 10 ay hapse mahkum edildi; mezarı ise halen bulunamadı.

Antalya’da 17 Yıl Sonra Çözülen Cinayet: İki Sanığa Ömür Boyu Hapis
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2006 yılında kaybolan Ayhan Ağgedik’in (36) cinayeti, 17 yıl sonra gelen ihbarla çözüldü. 2023’te Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yeniden açılan soruşturmada, 2013’te Aksaz Mahallesi’nde bulunan bir cesedin Ağgedik’e ait olduğu DNA testiyle doğrulandı.

Polis, cinayetin failleri olarak Bilal Okudan, Yılmaz Aykut, Mustafa Ağnar ve İbrahim Kıskaç’ı tespit etti. İddiaya göre, Ağgedik’in eski eşi Aynur Aykut’un başka biriyle görüştüğü gerekçesiyle ayrılmak istemesi, kadının babası ve ağabeyi tarafından “namus meselesi” sayılarak cinayet planlandı. Mustafa Ağnar, Bilal Okudan’ı 40 bin liraya kiralık katil olarak tuttu ve Ağgedik öldürüldü.

Antalya’da 17 Yıl Sonra Çözülen Cinayet: İki Sanığa Ömür Boyu Hapis - Resim : 1

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Bilal Okudan ve Yılmaz Aykut ömür boyu, Mustafa Ağnar 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Kıskaç ise suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle tahliye edildi.

Ağgedik’in çocukları Faruk ve Merve, cezaların yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini açıkladı. 2013’te belediye tarafından defnedilen cesedin mezar yeri ise hala bulunamadı. Çocuklarının başvurusu üzerine başsavcılık, mezarın bulunması için soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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