İsrail'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Saldırı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentine kara harekatı düzenleyen İsrail güçlerinin, örgüte ait personel lojmanlarına 3 kez saldırdığını açıkladı.

İsrail'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Saldırı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün personel lojmanlarına 3 kez saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, "İsrail ordusu yerleşkeye girdi, kadın ve çocukları aktif çatışmalar sırasında yaya olarak Al-Mawasi bölgesine doğru tahliyeye zorladı. Erkek personel ve aile üyeleri kelepçelendi, soyuldu, olay yerinde sorguya çekildi ve silah zoruyla kontrol edildi" dendi.

Ghebreyesus, 2 DSÖ personeli ile 2 aile üyesinin gözaltına alındığını, daha sonra ise 3'ünün serbest bırakıldığını aktardı. Genel direktör, DSÖ'nün tahliye bölgesi içinde bulunan ana deposunun da dün bir saldırıyla hasar gördüğünü, içeride patlamalar ve yangın meydana geldiğini söyledi.

İsrail, Bir Kırmızı Çizgiyi Daha Aştı! Koruma Altındaki Filistinli Sağlık Görevlisi Kaçırıldıİsrail, Bir Kırmızı Çizgiyi Daha Aştı! Koruma Altındaki Filistinli Sağlık Görevlisi KaçırıldıDünya

İsrail Gazzelileri Hem Silah Hem Açlıkla Öldürüyor! Son 24 Saatte 19 Kişi Hayatını Kaybettiİsrail Gazzelileri Hem Silah Hem Açlıkla Öldürüyor! Son 24 Saatte 19 Kişi Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze
İşte Trump'ın 'Hakaret Karnesi'... Fed Başkanı Powell'a 6 Ayda 23 Kez Saldırdı! 'Aptal, Ahmak, Amerika'nın Utancı' Trump'tan Fed Başkanı Powell'a 6 Ayda 23 Hakaret
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
AFP’den 'Gazze' Mesajı: 'Gazeteciler 80 Yıldır Savaşlarda Öldü, Ama Açlıktan Değil...' AFP’den 'Gazze' Mesajı: 'Gazeteciler 80 Yıldır Savaşlarda Öldü, Ama Açlıktan Değil...'
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek' 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
AYM'den CHP'ye Ret AYM'den CHP'ye Ret