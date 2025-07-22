İsrail'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Saldırı

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İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün personel lojmanlarına 3 kez saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, "İsrail ordusu yerleşkeye girdi, kadın ve çocukları aktif çatışmalar sırasında yaya olarak Al-Mawasi bölgesine doğru tahliyeye zorladı. Erkek personel ve aile üyeleri kelepçelendi, soyuldu, olay yerinde sorguya çekildi ve silah zoruyla kontrol edildi" dendi.

Ghebreyesus, 2 DSÖ personeli ile 2 aile üyesinin gözaltına alındığını, daha sonra ise 3'ünün serbest bırakıldığını aktardı. Genel direktör, DSÖ'nün tahliye bölgesi içinde bulunan ana deposunun da dün bir saldırıyla hasar gördüğünü, içeride patlamalar ve yangın meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA