Yasa Dışı Bahis Soruşturması... Ünlü Fenomen İçin İstenen Ceza Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak'ın üst sınırdan cezalandırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.
ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ
Yasadışı bahis reklam ve teşviki suçundan tutuklu sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu. Diğer sosyal medya fenomenlerinde olduğu gibi Yağmur Şifa Yaprak hakkında da Başsavcılık üst sınırdan cezalandırılmasını talep edildi.
İddianame kabul edildiği takdirde fenomen Yaprak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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