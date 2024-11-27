Esenyurt'ta Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp Kendisini İhbar Etti

Kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Bir kadın daha eşi tarafından canice katledildi. Olay, sabaha karşı saat 03.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 753. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi.

BOĞARAK KATLETTİ

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Sadık Aras, 32 yaşındaki Filiz Aras ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadık Aras, Filiz Aras'ı boğarak katletti.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Sadık Aras, polisi arayarak 'Eşimi boğarak öldürdüm' dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Filiz Aras'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA