Konya'da Dehşet: Üniversiteli Genç Kadına Sabaha Kadar İşkence Yaptı, Serbest Kaldı!

Konya’da bir iş insanının oğlu olan Hüseyin S. (24), 2 yıl önce tanıştığı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A. (19) ile daha sonra sevgili oldu. S.A., bir süre sonra ilişkisini bitirmek isteyince, Hüseyin S., genç kadına işkence yaptı.

23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kadını kaldığı öğrenci yurdundan aldı. Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü, sabaha karşı buradan ayrıldı.

İddiaya göre, genç kadını önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp orada darp etmeye devam etti.

'SANA BİR SÜRPRİZİM VAR'

Yaşadıklarını anlatan genç kadın, şunları söyledi:

"Yurttan aldığında 'Sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'Bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A., bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince, bu kez Bayram T. kollarımdan tuttu. Hüseyin S. de ‘Ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı.

SABAHA KADAR İŞKENCE ETTİ!

Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin. Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'Şikayet edemezsin. Bana kimse bir şey yapamaz. 'Torpidonun gözünde 35 bin TL vardı, onu çaldı, ben de dövdüm derim' diyerek uyarıda bulundu."

SERBEST KALDI

Genç kadının darp raporu alıp şikayetçi olması ve parçalanmış kanlı kıyafetleri ile olay sonrası kendisine attığı mesajları da delil olarak sunmasıyla gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Hüseyin S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

S.A'nın avukatları Muhammet Çağrı Türk ve Furkan Avcı, "Şüpheli şiddetin dışında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksu kılma, hakaret, tehdit ve cinsel istismar suçlarını işlemiştir. Gönderdiği mesajında pişman olduğunu belirterek, suçunu ikrar etmiştir" dedi.

Kaynak: Sabah