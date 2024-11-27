İstanbul'da Yer Altında Patlama, Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Şişli’de yer altında patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle yolda yürüyen 35 yaşındaki Erol Ancu adlı vatandaş ağır yaralandı. Patlama anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erol Ancu akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı.

İstanbul'da Yer Altında Patlama, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

YOLDA YÜRÜRKEN PATLAMAYA YAKALANDI

Kaldırımda yürüyen Ancu, elektrik için kazı çalışmasının yapıldığı noktadan geçtiği sırada patlama meydana geldi. Olay sonucunda yere savrulan Ancu, ağır şekilde yaralandı. O sırada kaldırımda bekleyenlerde panik yaşadı. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da Yer Altında Patlama, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredekilerin müdahale ettiği Ancu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ancu’nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. Ancu’nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis çalışma başlattı.

İstanbul'da Yer Altında Patlama, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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