Kreş Tartışmasına Murat Kurum da Dahil Oldu

Belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı iddiası sonrası peş peşe açıklamalar yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye kreşlerinin kapatılacağı iddiasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiğini söyledi.

Tartışmaların odağındaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da iddialara dair açıklama geldi.

"OKUL AÇMA YA DA KAPATMA YETKİMİZ YOK"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlığın okul açma ya da kapatma yetkisinin olmadığını belirtirken, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir" ifadesini kullandı.

"CHP'NİN BAŞVURUSUYLA AYM TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ"

Kurum, belediyelerin okul öncesi eğitim kurumları açma yetkisinin AKP tarafından getirildiğini ancak bunun CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatarak, "Buna rağmen CHP'nin AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın yüzsüzlüktür" dedi.

"SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kurum paylaşımının devamında "Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı ‘Belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyon trajikomiktir.



1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Bu bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek… https://t.co/97RO9T5FfK — Murat KURUM (@murat_kurum) November 25, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem