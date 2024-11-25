Motoru Alev Almış Yolcular Dehşeti Yaşamıştı! Yanan Uçaktaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı

Dün akşam Rus havayolu firması Azimuth Airlines'a ait yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında kuleye acil durum bildirimi yaparak sol motorunda yangın başladığını bildirmişti.

Motordaki yangına müdahale edilmiş, uçağın kapılarından açılan hava yastıkları sayesinde 89 yolcu ve 6 mürettebatın sağ şekilde tahliyesi sağlanmıştı. Yolcuların tahliye sırasında cep telefonuna yansıyan görüntüler herkesi korkutmuştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın hızla söndürülmüştü. Uçak sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2. Terminal'deki park noktasına alınmıştı.

90 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Motorun alev almasının sebebiyle ilgili şu anda bilgi yok, incelemeler sürüyor. 90 kişi, uçak ayarlanıncaya kadar onlar geri otellere yerleştirildi. Yangına müdahale süresi ve söndürme işlemi ve yolcuların hiç yara almadan tahliyesi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

1 AY ÖNCE DE ACİL İNİŞ YAPMIŞ

Yanan uçağa ilişkin dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Uçağın, bir ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı öğrenildi.

16 Ekim’de 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkan ve Ivanovo'ya giden uçağın birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirilerek Vnukovo Havalimanı'na acil iniş izni istediği ortaya çıktı. Uçağın iniş takımı kapısında hasar belirlendiği, 102 yolcu ve 6 mürettebatın yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA