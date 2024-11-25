Sahte İçki Can Aldı

Olay, geçtiğimiz gün Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan İsa Çobankaya (20) hastaneye kaldırıldı. Çobankaya, Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SAHTE İÇKİ TÜKETMİŞLER

Yapılan incelemelerde, İsa Çobankaya ve 3 arkadaşının tükettiği içkinin sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili Ç.U., A.K. ve H.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çobankaya'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA