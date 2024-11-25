Sahte İçki Can Aldı
Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde, baygın halde bulunan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencin 3 arkadaşıyla birlikte sahte içki tükettiği öğrenilirken kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
Olay, geçtiğimiz gün Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan İsa Çobankaya (20) hastaneye kaldırıldı. Çobankaya, Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
SAHTE İÇKİ TÜKETMİŞLER
Yapılan incelemelerde, İsa Çobankaya ve 3 arkadaşının tükettiği içkinin sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili Ç.U., A.K. ve H.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çobankaya'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA