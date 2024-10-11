Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 7 Gözaltı

Manisa'da il merkezi ve 4 ilçede düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 7 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirlenen kent merkezi ile Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 9 ton 575 litre etil alkol ile 1 ton 255 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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