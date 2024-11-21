3 İlde Eş Zamanlı 'Sahte İçki' Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilerin toptan olarak temin ettikleri etil alkol, alkollü içki aromaları ve sahte TAPDK bandrollerini, sahte içki üretimi yapanlara sattıkları, ayrıca şüphelilerin sahte içki imal ederek kişilere ve içki servisi yapan iş yerlerine satarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bugün Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: DHA