Galatasaray'ın Yıldızına Korkunç Tehdit! 'Çocuklarını Öldüreceğim'

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İspanya Milli Takımı'nın ve son üç yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, uzun yıllar mücadele ettiği depresyon sonrası mental olarak toparlanıp yeniden yeşil sahalarda olmanın keyfini yaşamaya başlarken, geçtiğimiz akşam maçta yapamadığı tek bir şey onu anlamsız bir şekilde birçok insanın hedefi haline getirdi.

Uluslar Ligi finalinde karşı karşıya gelen İspanya-Portekiz maçında Morata'nın kullandığı penaltı, Portekiz'in kalecisi Diogo Costa tarafından kurtarıldı. Bunun sonrasın İspanya maçı kaybedip kupa Portekiz’e gidince, İspanyol forvet için sosyal medyada korkunç yorumlar yapılmaya başladı. Dünya genelinde futbolun böyle toksik bir yanı olduğu için bu durum şaşkınlık yaratmazken, Morata'nın eşinin aldığı mesaj ise kan dondurdu.

PENALTI KAÇIRDI DİYE ÖLÜM TEHDİDİ

İspanyol futbolcuyla uzun yıllardır muylu bir evliliği ve dört çocuğu olan İtalyan influencer Alice Campello, eşinin kaçırdığı penaltı yüzünden ölümle tehdit edildiklerini açıkladı. Sosyal medya platformu Instagram hesabından aldığı tehdit mesajlarını takipçileriyle paylaşan Campello'nun yayımladığı bir mesaj, herkesi dehşete düşürdü.

'KENDİ ELLERİMLE ÖLDÜRECEĞİM'

Ünlü influencerın paylaştığı ekran görüntüsünde, "Kocanı sokakta görürsem öldüreceğim, onun peşini bir an bile bırakmayacağım, çocuklarını kendi ellerimle öldüreceğim, umarım kimse yaşamaz" ifadelerinin olduğu görüldü. Campello, "Bunun yalnızca futbol olduğunu farkındayız değil mi?" diye bir yorum paylaşarak içinde bulunduğu duruma inanamadığını söyledi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Campello'nun paylaştığı tehdit mesajı sonrası ünlü influencera ve İspanyol futbolcuya destek mesajları yağarken, futbol gibi eğlence aracı olması gereken bir alanda yapılan ufak bir adımın böyle şeylere neden olmaması gerektiği vurgulandı. Sosyal medyada bazı futbol taraftarlarının aşırılığı ve bu tarz eylemlerin ne kadar tehlikeli olduğu tartışması alevlendi.