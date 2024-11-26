Meclis’te Kreş Tartışması: 'Mutsuz Olan Sizsiniz'

GERÇEK GÜNDEM/ANKARA

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bekir Bozdağ, başkanlığında açıldı. Açılışta Bozdağ, söz isteyen bazı milletvekillerine söz verdi. Ardından siyasi parti gruplarının önerilerine geçilmeden Bozdağ, grup başkanvekillerine gündeme ilişkin söz verdi.

KREŞLERİN DURUMU

Bu arada konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir süredir belediyelerin açtığı kreşlere ilişkin yaşanan tartışmaya değindi.

İktidarın yapmadığını muhalefetin yaptığını ifade eden Başarır, şunları söyledi:

“653 tane kreş açtık, bunlardan 105 tanesini İBB açtı. Şükürler olsun ki bir tane çocuğun bile burnu kanamadı. Çocuklara 4 öğün yemek veriliyor. Aileler mutlu. Her birinin başında bir görevli bekliyor. Mutsuz olan sizsiniz. Çünkü saraydaki rahatsız, bakanlar rahatsız. Sizin yapamadığınızı biz yapıyoruz. Çocuklara ekmek, kalem, süt, yemek veremiyorsunuz. Bizim belediyelerimiz veriyor, bundan rahatsız oluyorsunuz.”

ANADİLDE EĞİTİM

Bu arada söz alan DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ise iktidarın belediyeler tarafından açılan kreşlerde anadilde eğitim verildiği gerekçesiyle bu tip adımları attığını belirterek, “Çevre Bakanlığı sizi yalanladı. Çevre, Milli Eğitime topu atıyor. ‘Biz böyle bir yazı yazmadık’ diye. Sizin daha birbirinizden haberiniz yok” dedi.

Bu konuşmaların ardında kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanı Leyla Şahin Usta, ise CHP’nin AYM’ye başvurusu üzerine yerel yönetimlerin kreş açma yetkisini iptal ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Açılan kreşlerden kimsenin rahatsızlığı yok. Ama kreş adı altında açılan ve fiziki şartları uygun olmayan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığı izni olmadan eğitim verilmesine karşı çıkıyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem