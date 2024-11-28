Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Vermiş, 4 Diziye Ceza Yağmıştı! RTÜK Bir Kez Daha Harekete Geçiyor... Şimdi Sırada O Dizi Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milli güvenlik sorunu' diyerek RTÜK'e yaptığı 'hızlı tedbir alma' çağrısı sonrası harekete geçen RTÜK, 4 diziye program durdurma cezası vermişti. RTÜK'ün bir sonraki toplantısının konusu da ortaya çıktı. İşte topun ağzındaki diğer dizi...
Kaynak: Mynet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda dikkat çeken açıklamalara imza attı. "Belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. 3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTÜK'ü 'hızlı tedbir almaya' çağırdı.
Bunun üzerine harekete geçen RTÜK, dün toplandı. Sahipsizler, Yabani, DEHA ve Arka Sokaklar dizileri program durdurma cezası verildi.
DEHA
Deha dizisindeki bu sahne 'şiddeti özendiren unsurlar' suçlamasıyla ceza aldı.
SAHİPSİZLER
‘Kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık’ iddiasıyla Star TV’de yayınlanan Sahipsizler de ceza aldı.
YABANİ
Yabani dizisinde yer alan bu sahne ise Şiddeti özendiren unsurlar ve toplumsal değerlere zarar veren içerikler’ iddiasıyla cezayı alan yapımlar arasında.
ARKA SOKAKLAR
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması' yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu. Yayınlanan bu sahnelerle 'toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına' kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.
SIRA O DİZİYE GELDİ
Mynet'in haberine göre, RTÜK'ün bir sonraki toplantı için markaja aldığı dizi ise sık sık tartışmalara neden olan Kızıl Goncalar dizisi oldu.
Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem olmuştu.