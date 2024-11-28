Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Vermiş, 4 Diziye Ceza Yağmıştı! RTÜK Bir Kez Daha Harekete Geçiyor... Şimdi Sırada O Dizi Var

SIRA O DİZİYE GELDİ

Mynet'in haberine göre, RTÜK'ün bir sonraki toplantı için markaja aldığı dizi ise sık sık tartışmalara neden olan Kızıl Goncalar dizisi oldu.

Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem olmuştu.