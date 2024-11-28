Batman'da Korkunç Olay: 22 Yaşındaki Genç Benzin Döküp Kendini Yaktı, Vatandaşlar Yangın Tüpüyle Müdahale Etti

Batman'da 22 yaşındaki bir genç benzin döküp kendini yaktı. M.Y. isimli gence çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Batman'da Korkunç Olay: 22 Yaşındaki Genç Benzin Döküp Kendini Yaktı, Vatandaşlar Yangın Tüpüyle Müdahale Etti

Batman’da Yavuz Selim Mahallesi'nde M.Y. (22) isimli genç, bilinmeyen nedenle sokak üzerinde benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Yanan M.Y.’i gören çevredeki vatandaşlar anında yangın tüpüyle müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan genç, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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