İki Üniversitenin Giriş Kapısı İçin Servet Harcandı!

Kamu kurumları, ekonomik krize rağmen dikkat çeken harcamalara imza atmaya devam ediyor. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Balıkesir’deki Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 19 Eylül tarihinde, “Merkez Yerleşke Ana Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 14 Ekim’de Bena Mühendislik Limited Şirketi ile yaklaşık 27 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Mersin’deki Tarsus Üniversitesi de 19 Eylül’de “Tarsus Üniversitesi Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenleme İşi” adı altında ihale düzenledi. 7 Ekim’de Benser İnşaat Şirketi ile üniversite arasında 5 milyon 13 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Kaynak: Birgün