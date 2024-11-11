Adıyaman'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı:7 Yaralı

Adıyaman’da havaalanı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı:7 Yaralı

Adıyaman-Kahta kara yolu havaalanı kavşağında, Ahmet Y. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazada Ravzanur Y. (12), Dilan Y. (28), Ahmet Y. (20), Emine Y. (50), Hatice T. (30), Fidan T. (58), Müslüm Y. (22), olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı:7 Yaralı - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul'da Skandal Olay! Müşterilerin Birikimlerini Zimmetine Geçirdi... Banka Şikayetini Geri Çekti, BDDK Harekete Geçti Müşterilerin Birikimlerini Zimmetine Geçirdi
Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız
Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor! Köylüler Merdiven Üzerinde Saatlerce Topluyor: Kalp Rahatsızlarını Kökünden Kurutuyor!