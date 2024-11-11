Adıyaman'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı:7 Yaralı
Adıyaman’da havaalanı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman-Kahta kara yolu havaalanı kavşağında, Ahmet Y. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir otomobil çarpıştı.
Kazada Ravzanur Y. (12), Dilan Y. (28), Ahmet Y. (20), Emine Y. (50), Hatice T. (30), Fidan T. (58), Müslüm Y. (22), olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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