Adıyaman'da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı:7 Yaralı

Adıyaman-Kahta kara yolu havaalanı kavşağında, Ahmet Y. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazada Ravzanur Y. (12), Dilan Y. (28), Ahmet Y. (20), Emine Y. (50), Hatice T. (30), Fidan T. (58), Müslüm Y. (22), olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA