İstanbul'da Skandal Olay! Müşterilerin Birikimlerini Zimmetine Geçirdi... Banka Şikayetini Geri Çekti, BDDK Harekete Geçti

Son yıllarda banka çalışanlarının zimmetine para geçirme furyasının son adresi İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir banka şubesinde gerçekleşti. Almanya'da ikamet eden Hacer K. ve Cemal K., yıllar boyunca biriktirdiği paraları Türkiye'deki özel bir bankanın Bayrampaşa'daki şubesindeki hesabında tutuyordu. Bireysel banka yöneticisi yardımcısı olarak görev yapan Devrim Ö'nün., 2 yıl boyunca müşterilerden Cemal K.'nın imzasını taklit ederek zimmetine 73 bin dolar (2.5 milyon lira) ve 12 bin lira geçirdiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre skandal, Hacer ve Cemal K.'nın bankadaki hesaplarını farklı bir yöneticiden sormasıyla ortaya çıktı. Hem banka hem de müşteriler, banka yöneticisi Devrim Ö.'den şikayetçi oldu. Devrim Ö. hakkında hem banka tarafından idari soruşturma raporu hem de BDDK tarafından denetim raporu hazırlandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Raporda yer alan bilgilere göre, bankanın anapara zararı 577 bin 114 liraydı. İfadesi alınan Devrim Ö., zimmet suçunu işlediğini itiraf etti ve bankadaki pozisyonundan ayrıldı. Bankacının, yaptığı usulsüz işlemleri gizlemek için müşterilere banka kayıtlarındaki hesap bakiyeleri yerine, gerçeği yansıtmayan bildirimlerde bulunduğu saptandı.

BANKA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, BDDK HAREKETE GEÇTİ

Bankacının ayrıca, bankanın verdiği faiz oranlarından daha yüksek faiz oranlarını müşterilere bildirdiği, müşterilerin vadeli hesabında olması gereken bakiye ile Devrim Ö.'nün müşterilerin hesabında olduğunu düşündüğü bakiye arasında yıllar itibariyle giderek artan faiz farkı oluştuğu belirlendi. Müşterilere banka tarafından zararı ödendi. Banka şikayetini geri çekti ancak, BDDK tarafından soruşturmanın genişletilmesi kararı verildi. Savcılık, Devrim Ö. hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıyla dava açtı. Mahkeme, sanığın 6 sene 3 ay hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi.

Kaynak: Sabah