Kuran Kursunda Yangın! 2 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bir Kuran kursunda yangın çıktı. Yangında 2 öğrenci dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kuran Kursunda Yangın! 2 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Olay, merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kuran kursunda meydana geldi. Kursun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Kursta kalan öğrenciler geçici süreliğine başka bir yurda nakledildi.

Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kuran Kursunda Yangın! 2 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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