'Öğretim Görevlisi Öğrenciyi Taciz Etti' İddiası: 'Eşlerimizin Bilmesine Gerek Yok'

Düzce Üniversitesi, savcılığın yürüttüğü bir 'cinsel taciz' soruşturması ile çalkalanıyor. Üniversite öğrencisi P. Ş., hocası Ü. K. hakkında 'taciz' suçlaması ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık dilekçesinde Ü. K.'nin, öğrencisine "Sen çok güzelsin ve dirisin. Konuşmalarımızı eşlerimizin bilmesine gerek yok " dediği kaydedildi. Tanık olarak dinlenen akademisyen de 'tacizi' doğruladı.

Halk TV'den Nilay Abdal'ın haberine göre, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na geçen yıl kayıt yaptıran P. Ş. isimli öğrenci, aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Ü. K. tarafından tacize maruz bırakıldığını öne sürdü. Aynı zamanda Wegener hastası da olan P. Ş., sınıf temsilcisi olarak üniversite hocalarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtirken İlk ve Acil Yardım Programı dersine giren Ü. K. tarafından tacize uğradığını ifade etti. Bunun üzerine üniversite yönetimine durumu anlatan P.Ş., anlattıklarının dinlenmemesi üzerine Ü. K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ODASINDA SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren P. Ş., sınıf temsilcisi olması nedeniyle Ü. K.’nin, kendisini sürekli odasına çağırarak bilgi talep ettiğini ifade etti ve “Konuşmalarımız esnasında, Wegener hastası olduğumu ve yüzde 94 engelli olduğumu bildiği için, ‘Sen çok güzelsin ve dirisin, sen buraları bilmezsin, diğer hocalara güvenme ben onların içini bilirim, özellikle B. hocaya dikkat et' diyerek benimle konuşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

İfadesinde, Ü. K.’nin kendisini, “Diğer hocalar hakkında benim için bilgi topla” diyerek mütemadiyen odasına çağırdığını belirten P. Ş., Ü. K.’ye bu durumdan rahatsız olduğunu ve eşlerinin bu durumu yanlış anlayabileceğini söylediğini aktararak ”Ü.K., ‘bu konuşmalarımızı eşlerimizin bilmesine gerek yok’ diye cevap verdiğinde ben de aramızda öğrenci-hoca ilişkisi dışında bir durum olmadığını söylediğimde Ü.K. sessiz kaldı” ifadelerini kullandı.

DAHA SONRA FİZİKSEL TACİZ BAŞLADI

Yaşananların ardından, Ü.K. ile bir uygulama dersinde öğrencileri gruplarını oluşturmak için konuştukları sırada fiziksel tacize uğradığını beyan eden P.Ş., savcılığa verdiği ifadede, “Ü.K. ile konuştuğumuz sırada bana tekrar taciz edici sözler sarf etmeye başladı. Ben sinirlenip odadan çıkmak için kapıya yöneldiğimde kalçamda Ü K.’nin elini hissettim.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra nisan ayında Ü. K. ile asansörde karşılaştığını belirten P. Ş., “Bana sarılarak kendisine çekmek istedi. Ben direndim ve elini büktüm, asansör kapısı açılır açılmaz asansörden çıkarak kaçtım” diye konuştu.

Yaşadığı tacizi, üniversite yönetiminden birçok kişiye anlattığını kaydeden P.Ş., söylemlerinin görmezden gelindiğini ifade ederek kendisine durumun soruşturulmaya gerek olmadığının söylendiğini ifade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Düzce Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak gören yapan Ü. K.’ye hakkında iddiaları sorduğumuzda, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti ve “Ben de kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim binlerce öğrencim var ve hala mesleğime devam ediyorum. Bu iddialar bana zarar veriyor.” ifadelerini kullandı. İddiaları kabul etmediğini ileten Ü.K., “Kurumum da suçlanıyor, onların hiçbir dahli yok” diye konuştu.

Kaynak: Halk TV