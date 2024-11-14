Üniversite Sınavı Kaldırılacak mı? MHP'den Bakan Tekin'e Dikkat Çeken Teklif

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, MHP Milletvekilleri üniversite sınavının kaldırılmasını talep etti.

'ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILSIN'

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; MHP’li Kılıç komisyondaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin’'e şöyle seslendi:

“Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz."

'İLGİ, YETENEK VE BECERİLERİ DİKKATE ALAN SİSTEM'

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da “Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

'SINAVI BİLE DOĞRU DÜZGÜN YAPAMAZKEN...'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillere "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?” diye sordu.

Kaynak: Sözcü